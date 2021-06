Il calciomercato Juventus punta gli occhi sul portiere del Napoli David Ospina dopo il mancato approdo di Donnarumma

Svanita la possibilità di arrivare a Gigio Donnarumma, la Juventus ragiona sul portiere da affiancare a Szczesny nelle prossime stagioni. Molteplici sono i nomi al vaglio di Cherubini. Dalla Roma si segue Antonio Mirante, giocatore cresciuto nel vivaio bianconero e quindi utile per non occupare un posto nelle liste della rosa da presentare per la nuova stagione. Lo stesso discorso vale per Emil Audero, talento 24enne che la Sampdoria cederà solo di fronte a offerte irrinunciabili. Non mancano però le alternative tra Serie A ed estero.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, spunta l’idea Belotti | La replica di Cairo

Calciomercato Juventus, da Ospina a Cragno: i nomi per la porta

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio Ronaldo | Icardi pronto a dire sì alla Juventus

Tra i portieri valutati dalla Juventus, riporta ‘Tuttosport’, figura altresì il 34enne Sergio Romero, ex blucerchiato rimasto svincolato dopo la recente esperienza al Manchester United. In Italia si valuta anche Alessio Cragno, cercato dalla Fiorentina così come David Ospina, portiere che interessa ai bianconeri ma difficile da trattare col Napoli.