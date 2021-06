Calciomercato Juventus, spunta l’idea Belotti | La replica di Cairo

Calciomercato Juventus, per l’attacco bianconero si pensa anche a Belotti: immediata replica del presidente del Torino

Prosegue il casting della Juventus per quanto riguarda l’attacco. Numerose le ipotesi e i nomi attorno ai bianconeri negli ultimi giorni. Nella ‘rosa’ dei papabili fa la sua comparsa, stando a ‘Tuttosport’, anche un nome a sorpresa: quello di Andrea Belotti. Il centravanti granata sarebbe un profilo molto gradito ad Allegri per caratteristiche fisiche e tecniche e andrebbe a completare opportunamente il reparto offensivo. Il suo nome tornerebbe utile soprattutto se, in caso di partenza di Cristiano Ronaldo, gli acquisti da effettuare davanti fossero due.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus si può fare: cosa manca

Una ipotesi su cui il quotidiano torinese ha immediatamente interpellato il presidente del Toro, Urbano Cairo. Il quale ha così replicato: “Mi sembra una prospettiva lunare. Non ho avuto contatti con i bianconeri in questo senso. E anche se me lo chiedessero, non direi mai di sì. Belotti alla Juventus? Non scherziamo”. Sul centravanti granata, come noto, c’è anche la Roma.