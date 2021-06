Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus si può fare: cosa manca

Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus sta diventando un nome caldo per l’attacco bianconero: si tratta con il Manchester City

Juventus in forcing in queste ore di mercato per provare a mettere le mani su un attaccante. Le mosse dei bianconeri dipenderanno anche, se non soprattutto, da quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo. Al momento, la partita su CR7 è aperta. La dirigenza sa di dover iniziare a pensare a una Juve senza di lui. Qualora dovesse lasciare, come spiega la ‘Gazzetta dello Sport’, sarebbe possibile andare all’assalto di una punta di altissimo profilo, come potrebbe essere Gabriel Jesus.

Calciomercato Juventus, il Manchester City apre per Gabriel Jesus: il punto

Il Manchester City non chiude a una partenza del brasiliano. Il giocatore non è un intoccabile per Guardiola e, soprattutto se arrivasse a mettere le mani su Kane, lascerebbe più di uno spiraglio. Secondo la ‘Rosea’, la possibilità concreta sarebbe quella di una cessione anche in prestito, ma con obbligo di riscatto. La Juventus, invece, vorrebbe ottenere il diritto di riscatto, anche se difficilmente riuscirebbe a convincere gli inglesi: si parla comunque di un attaccante nel giro della nazionale brasiliana. La battaglia, oltre che sulle cifre, sarebbe dunque proprio sulla formula.