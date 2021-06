Calciomercato Juventus, Dzeko idea concreta: il punto

Calciomercato Juventus, Dzeko nome caldo per l’attacco bianconero e che può rappresentare la quadratura del cerchio: nuovo assalto

Riflessioni in corso in casa Juventus sulle mosse di mercato. Il dossier principale aperto sembra quello sull’attacco, anche se molto dipenderà da cosa deciderà di fare Cristiano Ronaldo. Calciomercato.it vi ha raccontato del summit su Morata, intanto i bianconeri pensano concretamente anche a Edin Dzeko. Il bosniaco era stato vicinissimo a settembre, arrivano conferme sul fatto che l’idea stia tornando di attualità.

Il ‘Corriere dello Sport’ fa il punto della situazione e spiega come il nome del centravanti della Roma sarebbe l’ideale per vari motivi. E’ un attaccante che sarebbe in grado di giostrare insieme a Dybala e Cristiano Ronaldo, per caratteristiche, senza problemi, ma anche insieme a uno solo dei due (probabilmente l’argentino, che sembra il più vicino a rimanere). Una soluzione invitante per Allegri, ma anche per la società a livello economico. Un possibile accordo da 5,5 milioni netti più bonus per due anni, con opzione per il terzo, è una cifra ampiamente alla portata, così come quella per il cartellino, che costerebbe sicuramente meno dei 17 milioni di un anno fa.