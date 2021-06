La Juventus e Alvaro Morata ancora insieme: gli agenti dell’attaccante e il nuovo Ds, Federico Cherubini, a lavoro per l’intesa finale sul prestito

Si è tenuto quest’oggi un incontro, a Palazzo Parigi, tra Federico Cherubini, nuovo Ds della Juventus, e gli agenti di Alvaro Morata. Sul tavolo della trattativa, chiaramente, il futuro dell’attaccante, oggi impegnato con la Nazionale spagnola.

Sensazioni ottime per la permanenza in bianconero del calciatore: si va verso il rinnovo del prestito ma a cifre leggermente inferiori rispetto a quelle pattuite la scorsa estate. Come raccolto da Calciomercato.it, possibile che nelle casse dell’Atletico Madrid venga versata una cifra inferiore (7-8 milioni) rispetto ai 10 milioni, previsti dall’accordo stipulato lo scorso anno. Salvo sorprese, dunque, la settimana prossima può essere quella buona per la conferma ufficiale.