CMIT TV | “Cristiano Ronaldo vuole lasciare la Juventus”

Sulla CMIT TV è intervenuta Fabiana Della Valle: la giornalista ha parlato del mercato della Juventus e del futuro di Cristiano Ronaldo

La principale discriminante del mercato bianconero è il futuro di Cristiano Ronaldo: i margini di manovra della Juventus cambiano notevolmente in caso di partenza del portoghese. Intervenuta in diretta sulla CMIT TV, Fabiana Della Valle ha parlato delle prime indicazioni di Allegri sul mercato e del futuro di CR7.



La giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’, sull’iconico numero ‘7’, ha rivelato: “Cristiano Ronaldo vuole lasciare la Juventus”. Rimane comunque molto difficile individuare quale potrebbe essere la prossima squadra del portoghese, con PSG e Manchester United sullo sfondo.