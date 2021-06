Tra i calciatori che la Juventus terrà d’occhio ai prossimi Europei c’è anche Neco Williams, gallese in forza al Liverpool

Manca poco al calcio d’inizio dei prossimi Europei. Il torneo avrà il suo start il prossimo venerdì con Turchia-Italia. La competizione internazionale sarà certamente un’ottima vetrina per molti calciatori per mettersi in mostra.

La Juventus, con l’arrivo di Massimiliano Allegri, sarà tra le squadre più attente: sono davvero parecchi gli osservati speciali. Non ha bisogno di mettersi un calciatore come Pogba ma il compagno Griezmann, più volte accostato ai bianconeri, userà l’Europeo per rilanciarsi. Lo farà anche Joao Felix, reduce da una stagione non proprio positiva con la maglia dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, occhi puntati su Neco Williams

Tra gli osservati speciali della Juventus, come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sarà anche il giovanissimo Neco Williams. Il terzino classe 2001 ha giocato 14 partite, in totale, con la maglia del Liverpool; agli Europei difenderà i colori del Galles di Ramsey. Chissà che l’ex Arsenal non gli abbia già parlato della Juventus…