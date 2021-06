Federico Pastorello esce dalla sede dell’Inter: le sue parole sulla trattativa per Joao Mario e sul futuro di Romelu Lukaku

Federico Pastorello è uscito da poco dalla sede dell’Inter. L’agente di Lukaku ha spiegato il motivo della sua visita agli uffici della società nerazzurra. “Sono stato qui per il discorso su Joao Mario, per chiudere con lo Sporting se riusciamo, anche se ci sono altri due club sul giocatore. Nei prossimi giorni vediamo. Abbiamo voglia di accontentare il ragazzo che resterebbe volentieri a Lisbona. C’è ottimismo”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, primo colpo per Inzaghi | C’è l’accordo: 25 milioni

Inevitabile parlare anche dell’attaccante belga: “E’ contento qui, ha un contratto con l’Inter. Da questo punto di vista è tranquillo”.