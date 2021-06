CMIT TV | “Kostic-Inter: dettagli e caratteristiche dell’obiettivo di mercato”

Sulla CMIT TV abbiamo analizzato la situazione di Filip Kostic: tutti i dettagli e le caratteristiche degli obiettivi di mercato dell’Inter

Il focus odierno degli aggiornamenti di mercato affrontati sul canale 'YouTube' di Calciomercato.it vede protagonista Filip Kostic: l'esterno dell'Eintracht Francoforte, obiettivo dell'Inter. Guarda il video per conoscere tutte le caratteristiche del giocatore seguito dai nerazzurri e per conoscere le ultime sul mercato nerazzurro.



Non solo Kostic, i nerazzurri per le corsie esterne continuano a tenere monitorata la situazione di giocatori come Emerson Palmieri e Marcos Alonso: entrambi conoscono già bene la Serie A e possono rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi.