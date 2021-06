Inter, la moglie di Eriksen: “Sta bene. Ora riposo e tranquillità”

Arrivano nuovi aggiornamenti sulla situazione di Eriksen, ha parlato la moglie del danese: “Abbiamo bisogno di un po’ di tranquillità”

Tutto il mondo del calcio continua ad essere in apprensione per Christian Eriksen: le sue condizioni sono ormai stabili, ora la paura è quella di non rivederlo più sui campi da gioco. Nella giornata di ieri il giocatore è stato sottoposto all’intervento e oggi, invece, ha parlato la moglie ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’: “Chris sta bene. Ora abbiamo bisogno di un po’ di riposo e di tranquillità”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



La speranza, ovviamente, è quella di rivederlo ancora sui campi della Serie A con la maglia dell’Inter. Tutto dipenderà dalle sue condizioni di salute e da quello che prevedono i protocolli sanitari per l’idoneità sportiva per il suo caso specifico.