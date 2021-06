Calciomercato Inter, nuovo offensiva del PSG per Hakimi | Pronti 70 milioni

Potrebbe essere arrivata la svolta per il futuro di Hakimi: il PSG è pronto a presentare un’offerta da 70 milioni all’Inter

La necessità di fare cassa dei nerazzurri è ormai nota, così come i nomi di quei giocatori che permetterebbero a Marotta di soddisfare le richieste di Steven Zhang. Il primo fra tutti è certamente Achraf Hakimi, l’unico giocatore dell’Inter per il quale sono già pervenute delle offerte. In particolare, sono PSG e Chelsea a trattare col club meneghino per arrivare all’esterno marocchino. L’Inter, però, non ha fretta: dovrà fare cassa entro la fine del mercato e non entro il 30 giugno, per questo si prenderà tutto il tempo a disposizione per avere l’offerta giusta. L’ad nerazzurro per Hakimi vuole incassare una cifra intorno ai 75/80 milioni di euro. Intanto, dal PSG alzano nuovamente l’offerta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Inter, Leonardo alza il tiro per Hakimi | Pronti 70 milioni

L’Inter deve fare i conti con i conti e, per farlo, dovrà cedere uno dei suoi pezzi pregiati. Tra i nomi indicati ci sono anche Hakimi e Lautaro Martinez, entrambi gestiti da Alejandro Camano. Il procuratore argentino ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it e non ha escluso nessuna possibilità per il futuro dei suoi assistiti. Al momento, è l’esterno marocchino ad essere il più probabile partente: dopo l’accelerata del Chelsea nell’ultima settimana, Leonardo sembra pronto a rispondere. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il PSG avrebbe intenzione di presentare un’offerta da 70 milioni per Hakimi.

Una grande offerta che si avvicinerebbe in maniera sostanziale a quanto richiesto da Marotta. Ecco, quindi, che la corsa per l’ex Real Madrid e Borussia Dortmund potrebbe essere vinta dai parigini. Il Chelsea, dal canto suo, vorrebbe inserire delle contropartite tecniche per tentare i nerazzurri: oltre ai soliti Emerson Palmieri e Marcos Alonso, poi, ci sarebbe un nuovo nome. I ‘Blues’, infatti, potrebbero inserire Ruben Loftus-Cheek che, considerando la situazione di Eriksen, potrebbe rappresentare una soluzione per l’Inter.