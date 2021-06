Calciomercato Roma, Mourinho vuole Rui Patricio: ostacolo Euro 2020

La Roma si sta muovendo concretamente per regalare a Mourinho il portiere del Wolverhampton, Rui Patricio: le ultime

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Non solo Granit Xhaka, la Roma si muove anche per il futuro numero uno. Come anticipato nei giorni scorsi, in questa settimana è prevista un’accelerata per Rui Patricio da parte dei giallorossi, che stanno cercando l’intesa definitiva con il Wolverhampton. Il 33enne portiere, connazionale di José Mourinho, è già pronto a volare nella Capitale, desideroso di iniziare una nuova avventura, ma l’Europeo incombe. E, stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, tutte le parti in causa sono al lavoro per chiudere prima dell’inizio della competizione gli accordi, andando poi a finalizzare la trattativa al termine di Euro 2020. O, in ogni caso, quando terminerà l’avventura del Portogallo di capitan Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, dalla Juventus alla Roma | “Seconda chiamata di Mourinho”

Nel frattempo, spunta un altro retroscena: il preparatore dei portieri che arriverà alla Roma con Mourinho, Nuno Santos, aveva messo in cima alla lista Mike Maignan, nuovo estremo difensore del Milan, con cui ha avuto modo di lavorare al Lille negli anni scorsi nello staff di Galtier, prima di seguire lo ‘Special One’ al Tottenham. Ma i rossoneri erano già troppo avanti per essere sorpassati e battuti. Adesso, avanti tutta su Rui Patricio.