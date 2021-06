La Roma si avvicina sempre di più a quello che può essere il primo colpo targato Mourinho: Granit Xhaka

La Roma stringe per Granit Xhaka. Il giocatore svizzero dell’Arsenal, attualmente in ritiro nella capitale al Tre Fontane in vista di Euro 2020, può essere davvero il primo colpo dei giallorossi targato Mourinho. Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, infatti, la Roma si sta avvicinando sempre di più al centrocampista classe ’92: i contatti con lo Special One sono costanti. Xhaka ha rifiutato inoltre una seconda offerta che gli è arrivata dalla Serie A, proprio perché ha già dato la sua parola ai giallorossi e ovviamente a Jose Mourinho.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Che quindi potrebbe avere a breve il suo nuovo centrocampista, tuttavia al momento impegnato con la nazionale di Petkovic e la sfida all’Italia prevista il prossimo 16 giugno proprio a Roma. Sarà la sua prima volta allo Stadio Olimpico, ma potrebbe anche non essere l’ultima.