Le ultime sul calciomercato Juventus e non solo da Luca Momblano, giornalista di fede bianconera

Dalla Juventus alla Roma targata José Mourinho. E’ questo lo scenario che ipotizza Luca Momblano, intervenuto nella diretta Twitch di ‘Juventibus’. Parliamo di Buffon? No, stavolta di Leonardo Bonucci. In diretta il giornalista di fede bianconera ha svelato che “Mourinho ha chiamato per la seconda volta Bonucci“, il tutto con il chiaro intento di convincerlo a traslocare nella Capitale, sponda ovviamente giallorossa. Restando in tema telefonate, Mourinho “ha chiamato anche Belotti, strappando l’ok del bomber del Torino“.

ICARDI – Momblano ha toccato pure l’argomento nuovo bomber Juve, allontanando l’arrivo di Icardi: “‘Maurito’ prova a buttarsi in mezzo alla Juve, ma non ha più il suo interlocutore principe, ovvero Fabio Paratici”.

Calciomercato Juventus, Momblano: “Demiral-Manchester City, Paratici aveva quasi chiuso. Ronaldo chiaro con Agnelli”

Momblano si sposta poi sulla difesa, capitolo Demiral: “Paratici aveva quasi chiuso col Manchester City, poi è stato preso del tempo e tutto è saltato. Ora il turco – che la Juve ha messo in vendita da tempo – vuole attendere la fine dell’Europeo“.

Chiosa su Cristiano Ronaldo: “Direttamente ad Agnelli ha detto che vuole andare via”.