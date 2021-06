L’Ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato all’opening day del calciomercato estivo. Dalla cessione di Hakimi al Psg a Lautaro, ecco le sue parole

“Siamo in dirittura d’arrivo”. All’opening day del calciomercato estivo, in quel di Rimini, Beppe Marotta ha confermato in via ufficiale la cessione di Hakimi al Paris Saint-Germain, una cessione da circa 70 milioni complessivi bonus compresi. “Nel giro di 24 ore si arriverà a completare una vendita molto dolorosa per noi – ha aggiunto l’Ad dell’Inter al microfono di ‘Sky Sport’ – Da Ad devo però interpretare le linee guida della società in un momento difficoltoso. Se con Camano (incontrato ieri, ndr) abbiamo parlato anche dell’addio di Martinez? Con alcuni giocatori, vedi lo stesso Lautaro, abbiamo cominciato piccoli approcci legati al rinnovo (l’ultima offerta è stata rifiutata, come svelato dall’agente dell’argentino, ndr). Non è un’impresa facile in un mondo difficile ma dobbiamo difendere il patrimonio storico di un club“.

Inter, Marotta: “Bellerin? No a grandi esborsi. Su Inzaghi, Eriksen e Conte…”

BELLERIN E ZAPPACOSTA – “Chi ci piace di più tra i due? Lavoriamo in un team, ma sicuramente in questa sessione non ci saranno grandi esborsi da parte delle big. Bisognerà lavorare di fantasia e sulla competenza per cogliere le opportunità”.

RICHIESTE INZAGHI – “Coordiniamo le operazioni collettivamente, con lui c’è un confronto quotidiano anche se a parlarci spesso è Ausilio. In queste settimane ha però dimostrato grande senso di appartenenza”.

CONTE – “Se ci siamo sentiti? No, è in vacanza e vogliamo riconoscergli la vacanza come gli straordinari risultati e la cultura del lavoro che ha portato all’Inter”.

ERIKSEN – “I nostri medici sono in contatto con lui. Vogliamo ritrovare l’uomo oltre il calciatore, che anzitutto recuperi la sua salute”.