Calciomercato Inter, addio Hakimi: il sostituto dalla Spagna

Non c’è solo Bellerin sul taccuino dell’Inter per il dopo Hakimi. Attenzione anche alla pista che può portare a Sergi Roberto

E’ solo questione di giorni ma ben presto Hakimi sarà un nuovo giocatore del Psg. Ieri, come raccontato su Calciomercato.it, l’agente del calciatore, Alejandro Camano, ha avuto un summit con la dirigenza nerazzurra, lasciando intendere che l’affare è in dirittura d’arrivo. L’Inter è chiamata dunque a sostituire il giocatore ex Borussia Dortmund e Real Madrid.

Non sarà certo un’impresa facile ma un calciatore che prenderà il posto del marocchino, chiaramente, arriverà. Il profilo in cima alla lista sembra essere quello di Hector Bellerin, in uscita dall’Arsenal ma sono tante le possibili piste da seguire. Attenzione a quella che porta in Spagna e più precisamente a Barcellona.

Calciomercato Inter, idea Sergi Roberto

Secondo quanto raccontato da InterLive.it e confermato da AS.com, i nerazzurri starebbero monitorando la situazione legata a Sergi Roberto. L’esterno destro classe 1992, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2022, può essere un’opportunità di mercato: il giocatore guadagna una cifra vicina ai 4 milioni di euro e il Barcellona avrebbe offerto un contratto a cifre più basse. La situazione fiscale italiana potrebbe favorire lo sbarco in Serie A di Sergi Roberto. Anche per questo è una pista che va seguita.