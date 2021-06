Alejandro Camano, agente di Hakimi e Lautaro Martinez, ha incontrato la dirigenza dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni dopo il summit

Blitz a Milano di Alejandro Camano. L’agente di Hakimi e Lautaro Martinez nella sede dell’Inter. Sul tavolo chiaramente il futuro del terzino destro, sempre più vicino al Psg, e quello del centravanti argentino.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Camano – intercettato dalle telecamere di Calciomercato.it – a margine dell’incontro con la dirigenza nerazzurra, si è così espresso: “Parlato di Hakimi o di Lautaro? Abbiamo parlato di tante cose – ammette l’agente – Possiamo dire che Hakimi è un nuovo giocatore del PSG? No, io credo che ancora adesso non si possa dire, stiamo parlando di tutto. Lautaro, ci sono possibilità che resti? Certo che sì, Lautaro è un giocatore dell’Inter, ha due anni di contratto ed è felice in nerazzurro. Hakimi dispiaciuto di andare via? Chi lascia l’Inter è sempre triste”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da News | Calcio | Mercato (@calciomercatoit)

Anche l’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato del futuro di Hakimi, ecco il video di Calciomercato.it.