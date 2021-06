Calciomercato Inter, altro colpo gratis | La confessione dell’agente

Beppe Marotta viene considerato, a ragione, il re dei colpi a parametro zero. L’amministratore delegato dell’Inter lo ha già dimostrato in questa sessione di calciomercato strappando Calhanoglu a zero al Milan. Ed ora è pronto a concedere il bis con un nome a sorpresa. Il suo agente si è già esposto: “Sogna l’Inter…“. CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO SU INTERLIVE.