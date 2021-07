Oggi inizia ufficialmente la sessione estiva di calciomercato che ci accompagnerà alla stagione 2021/2022: scopriamo insieme i giocatori rimasti ancora senza contratto

Il calciomercato è ufficialmente iniziato! Nonostante molti colpi siano stati già conclusi nelle scorse settimane, a partire dall’arrivo di Hakan Calhanoglu, trequartista turco che, proprio a parametro zero, si unirà alla nuova Inter di Simone Inzaghi. Ma non solo, lo stesso Milan, che ha dovuto far fronte anche alla partenza di Gianluigi Donnarumma, ha già chiuso per il suo erede fra i pali: stiamo parlando di Mike Maignan, fresco campione di Francia con il Lille di Galtier. Moltri altri giocatori però erano in scadenza di contratto e, con lo scoccare della mezzanotte di oggi, sono diventati a tutti gli effetti degli svincolati in attesa di annunci da parte delle loro società. Da Lionel Messi a Sergio Ramos, passando per Donnarumma che aspetta il PSG, i giocatori senza contratto in questo momento.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato, Lionel Messi ancora senza contratto. Ma non solo!

La notizia più significativa della giornata di oggi, in attesa dell’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare dal Barcellona di Joan Laporta, Lionel Messi dopo ben 7478 giorni non è più (almeno per il momento) un giocatore della società blaugrana. Il pluricampione del Pallone d’Oro ha comunque, salvo sorprese, deciso di continuare con il Barcellona anche nelle prossime stagioni fugando tutti i dubbi che, la scorsa estate, lo immaginavano lontano dal Camp Nou.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Fra i grandi giocatori svincolati spicca anche il nome di Sergio Ramos, leggenda del calcio spagnolo che ha concluso la sua esperienza con la maglia del Real Madrid di Florentino Perez. L’esperto difensore centrale è nel mirino del PSG di Mauricio Pochettino. Proprio il club francese ha chiuso per l’arrivo di Gianluigi Donnarumma, estremo difensore ormai ex Milan, ma l’ufficialità non è ancora arrivata ed il classe 1999 è a tutti gli effetti uno svincolato al momento. Un altro grande nome del calcio europeo non ha attualmente una squadra. Stiamo parlando di Jerome Boateng, campione del mondo con la Germania nel 2014, che ha concluso la sua esperienza con il Bayern Monaco. Il fratello di Kevin Prince è stato accostato anche ad alcuni club italiani. A proposito di Bayern, anche Frank Ribery si è liberato ufficialmente del suo contratto con la Fiorentina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, pazza idea Mourinho: ostacolo Dzeko, le cifre

Calciomercato, gli svincolati di lusso verso la Serie A: da van Aanholt a Santos Borré

Molti sono i giocatori svincolati che potrebbero approdare in Serie A nel prossimo futuro. Uno di questi è Patrick van Aanholt, terzino sinistro che si è liberato dal Crystal Palace e che ha giocato l’europeo con la maglia dell’Olanda di Frank de Boer. Su di lui c’è l’attenzione dell’Inter, a caccia di rinforzi sulle fasce. Proprio in casa nerazzurra, attenzione anche al profilo di Santos Borré.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Ucraina, Yarmolenko cuore d’oro: bonus di Euro 2020 in beneficenza

L’attaccante colombiano si è liberato dal suo contratto con il River Plate ed è un nome molto appetibile per la Beneamata. Fra gli svincolati spiccano anche Maksimovic e Hysaj. I due giocatori ormai ex Napoli sono nel mirino della nuova Lazio che è stata affidata a Maurizio Sarri. Il tecnico toscano potrebbe riabbracciare i due difensori in biancoceleste, dopo averli portati in azzurro ai tempi del San Paolo. Fra i nomi interessanti occhio anche a quello di Diego Costa, ufficialmente un parametro zero, e attenzione inoltre ai profili di Nicolas N’Koulou, ormai ex giocatore del Torino di Urbano Cairo, e Stevan Jovetic, con un passato in Serie A all’Inter e, soprattutto, alla Fiorentina con Cesare Prandelli.