Ucraina, il gol più bello di Yarmolenko: bonus di Euro 2020 in beneficenza

Il grande gesto di Yarmolenko, che ha trascinato l’Ucraina ai quarti di Euro 2020: bonus ricevuti donati ai bambini malati

Andriy Yarmolenko campione dentro e fuori dal campo. L’esterno offensivo ha trascinato l’Ucraina ai quarti di finale di Euro 2020 insieme a Zinchenko & co., ma oggi si parla di un gol molto più bello di quello segnato contro l’Olanda o la Macedonia. Stando alle ultime informazioni di Calciomercato.it, Yarmolenko ha infatti deciso di devolvere in beneficenza tutti i bonus ricevuti grazie alle prestazioni all’Europeo. Questi fondi saranno destinati ai bambini malati e ai senzatetto. Un grande gesto per un grande calciatore, che non rinnoverà il proprio contratto con il West Ham in scadenza nel 2022.