Calciomercato Juventus, Raphael Varane pare aver definitivamente trovato la sua prossima destinazione: in arrivo la firma del difensore

La telenovela Varane sta per giungere alla conclusione. Il difensore francese è in scadenza di contratto nel giugno 2022 con il Real Madrid. L’intenzione, come ormai noto, era quella di non proseguire il rapporto in questione e i ‘Blancos’ hanno avviato le pratiche per cederlo quest’estate ed evitare una clamorosa perdita a parametro zero. Per il classe ’93 hanno inevitabilmente mostrato interesse diversi grandi club, tra cui anche la Juventus. Il sogno dei bianconeri per rinforzare la retroguardia pare, però, svanire definitivamente. L’ex Lens avrebbe trovato la sua prossima sistemazione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, addio Varane: accordo vicino

Raphael Varane giocherà in Premier League. Ne è sicuro ‘Espn’, che non ha dubbi sulla firma del centrale con il Manchester United. La trattativa tra i club, infatti, è a buon punto e l’offerta si attesta sui 50 milioni di euro. Gli spagnoli confidano che la cifra possa salire anche fino a 60 milioni. Il 28enne, presumibilmente, andrà ad aumentare l’attuale ingaggio percepito di 8,2 milioni di euro netti all’anno.

La destinazione è molto gradita al giocatore e tutto sembra portare ad una conclusione positiva dell’affare. Inizia il conto alla rovescia per Varane al Manchester United, mentre la Juve continuerà a guardarsi attorno.

