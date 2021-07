Inter, niente affare a zero dal Sudamerica. Il bomber sta per traslocare in Bundesliga: pronto un contratto di quattro anni

Niente Inter e Italia, a questo punto a meno di clamoroso sorprese, per Rafa Santos Borre. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il bomber colombiano appena svincolatosi dal River Plate è in trattativa avanzata con l’Eintracht Francoforte.

Il club tedesco ha sbaragliato la concorrenza muovendosi con grande decisione e sfruttando a proprio vantaggio l’uscita di Jovic, tornato al Real e di nuovo in orbita Milan, e quella prossima di Andre Silva. Pronto un contratto quadriennale per il 25enne di Barranquilla, ora in Copa America e che si appresta a far ritorno in Europa dopo le deludenti esperienze con le maglie di Villarreal e Atletico