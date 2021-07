Alla CMIT TV, il giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ Luca Bianchin dice la sua sull’addio di Cristiano Ronaldo e sul sostituto alla Juve

RONALDO-JUVENTUS possibile addio? ECCO chi può sostituirlo!

Ospite della CMIT TV, il giornalista della 'Gazzetta dello Sport' Luca Bianchin, con il quale abbiamo parlato del futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus. In caso di addio, ecco quale sarebbe secondo lui il profilo ideale, per caratteristiche tecniche ma anche dal punto di vista economico.