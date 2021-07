Calciomercato Juventus, si accelera per Locatelli | Scambio made in Italy

Il nome di Manuel Locatelli resta caldissimo in ottica calciomercato per la Juventus. Il centrocampista potrebbe arrivare con uno scambio

La Juventus vaglia il calciomercato, con la chiara intenzione di arrivare a nomi graditi e ideali per l’idea di calcio di Massimiliano Allegri. Un calciatore che potrebbe fare certamente al caso e attualmente è il primo obiettivo per i bianconeri è Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo piace moltissimo a dirigenza e allenatore: è ritenuto l’elemento ideale, in grado di far fare il salto di qualità alla Vecchia Signora in mediana. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per questo, archiviato Euro 2020, la Juventus ora è pronta all’assalto decisivo per arrivare al calciatore. Ma il periodo economico non è facile per nessuno, neanche per i bianconeri, e la richiesta del Sassuolo resta alta, non potrebbe essere altrimenti. Il nodo, quindi, resta quello relativo la formula, certamente non la volontà del calciatore, quella è chiara. Locatelli, infatti, è pronto a sposare il progetto Juventus, mettendo i bianconeri in cima a qualsiasi altro tipo di offerta, anche all’Arsenal, fortemente interessato al mediano.

Calciomercato Juventus, affondo per Locatelli: lo scambio per ottenere il sì

Ora la Juventus è sempre più pronta a fare sul serio per il centrocampista e ad accelerare per centrare il grande colpo. La valutazione che il Sassuolo fa del calciatore si attesta sui 40 milioni di euro. Una cifra che attualmente la Juventus non può raggiungere cash. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, i bianconeri sono pronti a spingersi fino a 30 e poi valutare l’inserimento di alcuni giovani. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Il Sassuolo, infatti, continua a bocciare una formula stile Chiesa, in prestito con obbligo di riscatto. Per regalare il calciatore ad Allegri, i bianconeri sono pronti a inserire un giovane importante nella trattativa. Si parla di Frabotta, richiesto da Genoa a Atalanta, ma che la Juventus potrebbe trattenere. Cherubini proporrà a Carnevali anche Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella, centrocampisti classe 2000 che potrebbero permettere alla trattativa di decollare definitivamente.