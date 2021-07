L’Europeo appena terminato potrebbe modificare alcune dinamiche di calciomercato: possibile affare tra Roma e Juventus

La gioia e la festa di questa Italia è destinata a durare ancora un po’. Mancini è stato bravo a far sentire tutti quanti parte di un gruppo più grande, questa è stata forse la vera forza del ct campione d’Europa. Non solo i cosiddetti titolari sono stati protagonisti di una cavalcata stupenda, ma anche chi è sceso in campo meno ma ha rivestito un’importanza fondamentale. È stato così per Pessina, Cristante, Belotti, Toloi o Bernardeschi. Tanti giocatori poi hanno preso al volo l’occasione di mettersi in mostra in questo Europeo e magari di rivalutarsi in ottica calciomercato.

Calciomercato Juventus, a Mourinho piace Bernardeschi

Tra questi c’è anche lo stesso Bernardeschi, che in finale è entrato giocando un’ottima partita. Ma soprattutto, nonostante qualche critica che si porta appresso dalla Juventus, è stato bravissimo dal dischetto. Glaciale sia in semifinale con la Spagna che con l’Inghilterra, mostrando grande personalità. Un fattore che non passa inosservato neanche agli occhi di Jose Mourinho. Lo Special One, come rivelato dal giornalista di Radio Radio Enrico Camelio all’interno di ‘Calciomercato Show’ in onda su CMIT TV, è un grande estimatore dell’esterno della Juventus.

Lo abbraccerebbe volentieri in giallorosso, con Pinto che può sfruttare il contratto in scadenza 2022. Quella dell’ex Fiorentina è una situazione spinosa, per non rischiare di perderlo a zero i bianconeri dovrebbero rinnovargli il contratto anche se in queste settimane si è parlato anche di un addio gratis già deciso tra un anno. In ogni caso la priorità di Bernardeschi sarebbe sempre quella di giocarsi il posto alla Juventus e restare sotto la guida di Allegri. Mourinho sarebbe comunque una destinazione affascinante.