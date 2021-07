La Juventus è ancora ferma sul mercato, ma monitora i possibili colpi in attacco: in bilico Dybala e Ronaldo, può scaldarsi la pista in Liga

La Juventus resta in attesa di capire quali dovranno essere le prossime mosse di calciomercato. Tutto, come al solito, dipenderà da Cristiano Ronaldo vista la somma che potrebbe liberare il suo addio. Il portoghese è in scadenza 2022, così come Paulo Dybala ma neanche sull’argentino ci sono novità significative sulla firma. È vero che il ritorno di Allegri cambia gli scenari rispetto a qualche mese fa, ma il contratto è rimasto quello. E l’attacco intanto potrà contare sicuramente su Alvaro Morata, per cui è stato già ufficializzato il rinnovo del prestito dall’Atletico Madrid. Questo non vuol dire, però, che la Juventus non è attenta anche ad altri possibili colpo importanti.

In attacco c’è Bernardeschi, che la Juventus può cedere in caso di offerta visto che anche lui scade nel 2022 ed è a rischio parametro zero. Un vecchio pallino è quello di Ousmane Dembele, accomunato a tutti questi altri nomi dal solo anno di contratto rimasto. E il francese al Barcellona rischia di essere di troppo, visti i tanti acquisti in attacco dei blaugrana. Ma gli spagnoli hanno bisogno di fondi e di risorse, l’ex Dortmund sarebbe il giocatore perfetto per fare cassa insieme a Griezmann.

Secondo le informazioni del giornalista Lluis Canut trapelate sul set di La Porteria, il Barcellona vorrebbe allungare il contratto di Dembele ma soltanto per avere più forza in sede di trattativa, visto che la volontà resterebbe comunque di cederlo. Se da una parte per Laporta può essere vantaggioso un rinnovo del francese, dall’altra un rialzo del prezzo potrebbe far scappare comunque le pretendenti. La Juventus resta alla finestra e osserva interessata.