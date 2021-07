Calciomercato Juve, obiettivo Haaland per il dopo Ronaldo! Tutti i dettagli

Calciomercato Juve: sarebbe Haaland il nome individuato dalla dirigenza per la successione di Cristiano Ronaldo. L’indiscrezione

È iniziata anche la stagione della nuova Juventus di Massimiliano Allegri. Un’annata che, allo stato attuale, dovrebbe vedere ancora in bianconero anche Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese sembra infatti destinato a rimanere a Torino fino alla scadenza del contratto, fissata al 30 giugno 2022. Finora non ci sono state offerte concrete né per il giocatore né al club, e CR7 è così atteso alla Continassa il prossimo 25 luglio per la nuova stagione. Nel frattempo, però, la Juve pensa già all’erede del cinque volte Pallone d’Oro. Nelle ultime ore si è tornato a parlare di Erling Haaland. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juve, Haaland l’erede di Ronaldo! Cifre e dettagli

Il club bianconero non vuole farsi trovare impreparato e programma già il post CR7. In questo senso, secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, l’obiettivo è Erling Haaland. La stella del Borussia Dortmund sarebbe in cima ai pensieri della Juve per la successione di Cristiano Ronaldo. Come riferito dal quotidiano, il norvegese classe 2000 lascerà i tedeschi nel 2022 e ha una clausola rescissoria di 75 milioni di euro. Non manca naturalmente la concorrenza: Haaland è il sogno di calciomercato anche di Real Madrid e Chelsea, che sta addirittura tentando di portare l’attaccante a Londra già questa estate. In ogni caso, sul gioiello norvegese c’è anche la Juventus. Staremo a vedere.