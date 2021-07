Alla CMIT TV, l’analisi sul futuro di Paul Pogba: il francese del Manchester United sempre nel mirino della Juventus, ma occhio al Psg

Come ormai d’abitudine, in estate, uno dei nomi più caldi del calciomercato è sicuramente quello di Paul Pogba. Il francese andrà in scadenza di contratto con il Manchester United al termine della stagione e tutte le opzioni sono aperte.

Alla CMIT TV, abbiamo fatto il punto sul futuro del centrocampista. Che è sempre un vecchio pallino della Juventus, che non ha mai smesso di pensare a un suo ritorno. I bianconeri stanno alla finestra in attesa di condizioni favorevoli per tentare l’assalto, ma ci pensa seriamente anche il Psg, già autore fin qui di una campagna acquisti super. Dopo gli arrivi di Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum e Hakimi, nei pensieri dei francesi c’è un altro colpo top.