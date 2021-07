Juventus, nuovo incontro con il Sassuolo per Locatelli: resta lui il grande obiettivo per la mediana bianconera

Manuel Locatelli resta il grande obiettivo della mediana bianconera. Il centrocampista del Sassuolo, neo-campione d’Europa con la nazionale di Roberto Mancini, è il primo nome nella lista della dirigenza della Juventus. Massimiliano Allegri ha infatti chiesto espressamente un rinforzo di grande livello in mediana e ha individuato nel classe 1998 il primo nome. Peserà in casa bianconera anche l’infortunio di Arthur, che rientrerà tra tre mesi dopo essersi operato. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Stando a quanto riportato da Fabiana Della Valle de ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe stato oggi un nuovo incontro tra Juventus e Sassuolo proprio per parlare del centrocampista lecchese. Le parti sarebbero ancora distanti, ma la volontà della Juventus appare piuttosto chiara: bianconeri pronti all’affondo. Resterà da convincere il Sassuolo con la giusta proposta.