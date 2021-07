Juventus: Arthur si è sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione dell’ossificazione della membrana interossea della gamba destra

Intervento riuscito per Arthur. Come anticipatovi ieri da Calciomercato.it e stando ora al comunicato ufficiale della Juventus, oggi pomeriggio il centrocampista brasiliano “è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione dell’ossificazione della membrana interossea della gamba destra”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

“L’intervento – aggiunge la nota della Juve – eseguito dal dott. Piana e dal dott. Battiston, alla presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Stefanini presso la clinica Fornaca di Torino, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero – spiega in conclusione il club bianconero allenato da Allegri – sono di circa 3 mesi”.