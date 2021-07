CM.IT | Juventus, Arthur domani si opera: perché è un’ottima notizia

Arthur, centrocampista della Juventus, domani si opererà per lasciarsi definitivamente alle spalle la calcificazione

Arthur e lo staff medico della Juventus hanno deciso: domani il brasiliano si opererà a Torino. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il centrocampista finirà sotto i ferri per lasciarsi definitivamente alle spalle la calcificazione che lo ha afflitto negli ultimi mesi.

In questo caso, però, la parola ‘operazione’ non è nefasta come si è abituati a pensare. Durante la scorsa primavera, infatti, la calcificazione era ancora attiva e gli impediva di finire sotto i ferri per risolvere il problema drasticamente.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, Arthur si opera: ecco i tempi di recupero

I test medici di questi giorni, invece, certificano che è finalmente possibile intervenire per rimuoverla e iniziare in maniera rapida il percorso riabilitativo.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Arthur, cosciente di questa possibilità, ha svolto una speciale preparazione fisica durante le vacanze, che gli dovrebbe consentire di tornare a lavorare col gruppo, nel migliore dei casi, a fine agosto, puntando così al rientro in campo per la quarta/quinta giornata di Serie A. L’obiettivo dell’ex Barça, da domani pomeriggio, sarà proprio questo.

Ore 20.50 – La notizia dell’operazione di Arthur, che andrà sotto i ferri domani, trova conferme anche dalla Juventus.