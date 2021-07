Juventus, Allegri ha un piano | Ecco come giocherà con CR7

In caso di permanenza di Cristiano Ronaldo, Allegri avrebbe in mente una Juventus iper-tecnica: ecco come potrebbero giocare i bianconeri

Il mercato dei bianconeri sarà influenzato dalla più grande delle varianti: quella Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, come raccontato a più riprese su queste pagine, avrebbe gradito una nuova avventura per la propria carriera. Uno scenario che, però, sembra essere di difficile attuazione per gli enormi costi che il trasferimento del lusitano comporterebbe. Ecco, quindi, che CR7 alla fine potrebbe restare a Torino ed onorare il contratto con i bianconeri, la cui scadenza è fissata al 30 giugno del 2022. In attesa del suo ritorno alla Continassa, Massimiliano Allegri avrebbe già in mente dove posizionarlo nella scacchiera tattica della Juventus per la prossima stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, CR7 verso la permanenza | Allegri cambia pelle ai bianconeri

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, Cristiano Ronaldo dovrebbe rientrate a Torino il 25 luglio e si metterà a disposizione di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, intanto, avrebbe già in mente un cambio di ruolo per il lusitano. La Juventus della prossima stagione potrebbe abbracciare un 4-2-3-1 iper-tecnico: in particolare, sarebbe il reparto offensivo a cambiare pelle in maniera più significativa. Allegri, infatti, vorrebbe convincere il cinque volte Pallone d’Oro ad abbandonare il centro-sinistra per giocare da prima punta, come ha fatto con il Portogallo ad Euro 2020. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

A fare le spese di questo cambio di posizione di CR7 sarebbe Alvaro Morata, che si accomoderebbe in panchina, mentre il trio di giocatori alle spalle del portoghese sarebbe già definito nella testa di Allegri. Sugli esterni agirebbero Dejan Kulusevski e Federico Chiesa, reduce da un Europeo straordinario e pronto ad una nuova stagione da protagonista anche in bianconero. Al centro, fulcro della manovra offensiva della Juventus, ci sarebbe Paulo Dybala. Come rivelato su Calciomercato.it, i bianconeri hanno in programma un doppio summit per il rinnovo dell’argentino. Il numero ’10’ scalpita ed Allegri sarebbe pronto a (ri)consegnargli una centralità tattica che non ha mai avuto nel post Cristiano Ronaldo.