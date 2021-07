Paulo Dybala torna al centro del progetto della Juventus. In programma un summit con Allegri e uno con il suo agente per il rinnovo

Paulo Dybala scalda i motori. La deludente stagione passata, costellata da infortuni che ne hanno inevitabilmente condizionato il rendimento, è un fardello che l’argentino vuole scrollarsi quanto prima. L’ex Palermo ha lavorato duramente durante tutte le sue vacanze e si è presentato alla Continassa al top della forma, desideroso di ritrovare subito continuità con Max Allegri.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, oggi la Joya ha rivisto il tecnico per la prima volta e nei prossimi giorni è in programma una prima riunione con lui per discutere della sua posizione in campo nel nuovo progetto tecnico, di cui sarà un perno.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | L’annuncio di Nedved

Calciomercato Juventus, Dybala non dipende da Ronaldo

Non a caso, infatti, la Vecchia Signora lavora anche per chiudere definitivamente la telenovela rinnovo. La dirigenza bianconera ha avviato i contatti con l’entourage dell’argentino, col quale ha previsto un incontro nelle prossime settimane.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

La Juve vuole blindare Dybala e il suo contratto non dipenderà dal futuro di Cristiano Ronaldo: l’argentino, che ha sempre manifestato la volontà di proseguire la sua carriera a Torino, non aspetta altro.