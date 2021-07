Dal futuro di Ronaldo a Locatelli fino a Sarri, ecco le parole del vice presidente della Juventus Pavel Nedved durante il sorteggio del calendario di Serie A

Durante il sorteggio del calendario di Serie A 2021/2022, il vice presidente della Juventus Pavel Nedved ha risposto così sul futuro di Cristiano Ronaldo: "Se resta in bianconero? Da parte del suo entourage non abbiamo nessun riscontro su volontà di andare via – le sue parole a 'Dazn' – Lo aspetteremo, tornerà intorno al 25 di luglio".

Nedved ha poi risposto su Sarri, che è ripartito dalla Lazio un anno dopo l'esonero dalla Juve: "Torino non posto ideale per Maurizio? Non so, bisognerebbe chiederlo a lui. Ha provato a fare il suo calcio, ma in parte ci è riuscito perché abbiamo vinto lo scudetto. Vincere alla juve non è facile, sono stato molto contento di lui. Gli auguro di trovarsi alla Lazio come mi son trovato io, cioè benissimo".

Chiosa su Locatelli, obiettivo prioritario dei bianconeri per quanto riguarda il centrocampo: “Non è giusto parlare col giocatore durante l’Europeo, poi lui è del Sassuolo. Ci sarà tutto il tempo per affrontare il discorso. Chi mi ha impressionato a Euro2020? Sono stato impressionato dall’Italia, meritava di vincere e per questo faccio i complimenti a tutti”.