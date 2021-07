Dopo uno straordinario Europeo, che ha portato alla conquista dell’Italia di Mancini del trofeo, Chiesa è al centro di diversi voci di mercato

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Euro 2020 lo ha consacrato come uno dei migliori calciatori, conquistando anche un posto nel tridente d’attacco della top 11 del torneo. Insieme ai compagni dell’Italia, ha portato a casa il trofeo, grazie anche a due gol realizzati agli ottavi di finale contro l’Austria e in semifinale contro la Spagna, quest’ultimo candidato come miglior realizzazione della competizione. E adesso, la Juventus se lo gode. Stiamo parlando di Federico Chiesa, 23enne esterno d’attacco arrivato lo scorso in bianconero dalla Fiorentina e subito impostosi con un top club, anche in Champions League fino all’eliminazione per mano del Porto. E, com’è normale che sia, le voci di mercato impazzano dopo un Europeo giocato ad altissimi livelli. Nei giorni scorsi, si è parlato di un possibile interesse da parte del Bayern Monaco, mentre adesso spunta un’offerta monstre da un altro club.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: irrompe Mendes, la risolve subito

Calciomercato Juventus, 100 milioni per Chiesa: ecco la risposta

Secondo il giornalista della ‘Bild’, Christian Falk, il Chelsea avrebbe proposto alla Juventus 100 milioni di euro, come base di partenza della trattativa, per Federico Chiesa. Una proposta davvero indecente, vista anche la situazione economica attuale mondiale causata dalla pandemia da Covid-19. Arrivati in Piemonte nell’estate scorsa in prestito biennale, da 10 milioni di euro, con obbligo di riscatto (fissato a quota 40 milioni) più 10 milioni di bonus. Il club bianconero, presieduto da Andrea Agnelli e guidato in panchina da Massimiliano Allegri, tornato dopo due anni firmati da Maurizio Sarri e Andrea Pirlo, ritengono il calciatore fondamentale e avrebbe rispedito al mittente qualsiasi tipo di proposta e richiesta di colloqui da parte dei ‘Blues’, scatenati sul mercato visto il forte interesse mostrato per Haaland del Borussia Dortmund. Dunque, Chiesa per la Juventus appare decisamente incedibile, nonostante proposte clamorose.