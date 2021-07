La Juventus deve risolvere in fretta il futuro di Ronaldo: le prossime ore sono decisive, protagonista Jorge Mendes

Archiviato l’Europeo, anche la Juventus può concentrarsi in maniera ancora più massiccia sulle prossime mosse di calciomercato. Ad esempio Giorgio Chiellini attualmente è senza contratto e si è voluto dedicare completamente alla Nazionale, poi c’è ovviamente Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo è sempre stato l’obiettivo numero uno dei bianconeri, che lo hanno osservato anche a Euro 2020. Non solo italiani, ovviamente, ma resta spinosa la questione Cristiano Ronaldo che però dovrebbe avere un epilogo tra pochissimo tempo.

Calciomercato Juventus, Mendes a Milano nelle prossime ore: Ronaldo può restare

Come riporta ‘Tuttosport’, in settimana dovrebbe esserci il summit probabilmente decisivo con Jorge Mendes, procuratore di CR7 che è atteso a Milano nelle prossime ore. Alcune voci di corridoio dicono che il superagente portoghese potrebbe addirittura arrivare oggi e comunicare la volontà e il futuro del campione di Madeira. E oggi c’è il raduno della Juventus alla Continassa, dove è arrivato anche Pavel Nedved. Magari potrebbe essere un indizio su qualcosa che bolle in pentola E le indiscrezioni di queste ultime ore parlano anche di una possibilità concreta di una permanenza fino a fine contratto, ovvero tra un anno. Al primo giorno di ritiro mancheranno i nazionali ma non Dybala che potrebbe avere uno scambio di vedute con Allegri. Intanto dall’Inghilterra si parla di un Chiesa ancora nel mirino del Liverpool ma i bianconeri sbarreranno la porta.