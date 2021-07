La Uefa ha ufficializzato la top 11 di questo Euro 2020, di cui fanno parte ben cinque giocatori dell’Italia campione

L’Italia ha vinto la sua finale appena due giorni fa, sconfiggendo l’Inghilterra ai rigori. Una gioia incontenibile che ancora non si è spenta, per una serata indimenticabile ma anche per una cavalcata memorabile e meritata. Sono tanti i giocatori che in questa Nazionale hanno spiccato più degli altri, da Donnarumma a Chiesa al capitano Chiellini, Bonucci e il centrocampo. Non è un caso che sia un monopolio azzurro quello nella classifica stilata dall’Uefa con la top 11 del torneo, decisa dalla squadra di osservatori dell’Uefa: Packie Bonner (Republic of Ireland), Esteban Cambiasso (Argentina/Italy), Fabio Capello (Italy), Cosmin Contra (Romania), Corinne Diacre (France), Jean-François Domergue (France), Dusan Fitzel (Czech Republic), Steffen Freund (Germany), Frans Hoek (Netherlands), Aitor Karanka (Spain), Robbie Keane (Republic of Ireland), Ginés Meléndez (Spain), David Moyes (Scotland), Mixu Paatelainen (Finland), Peter Rudbæk (Denmark), Willi Ruttensteiner (Austria). Anche se ci sono un paio di assenze pesanti.

Ronaldo e Chiellini fuori dalla top 11 di Euro 2020

In porta ovviamente Gigio Donnarumma, eletto anche miglior giocatore di questo Euro 2020. Due rigori parati in finale, più quello in semifinale con la Spagna e le altre parate meravigliose nel corso della competizione. In difesa dominano le finaliste con Walker, Bonucci, Maguire e Spinazzola. A centrocampo guidano Jorginho e Hojbjerg della Danimarca, completati dal 2002 spagnolo Pedri, nominato invece miglior giovane del torneo. In attacco non poteva mancare neanche Federico Chiesa, a dir poco decisivo. Dall’altra parte nel tridente offensivo c’è Sterling, con in mezzo Lukaku. Il belga ha quindi battuto Cristiano Ronaldo, che resta fuori nonostante i 5 gol e la vittoria della Scarpa d’Oro dell’Europeo. Uno smacco per CR7, mentre in difesa manca il capitano azzurro Chiellini, che avrebbe probabilmente meritato il posto visto le ultime partite giocate in maniera pazzesca. Si accontenterà della coppa…

La top 11 di Euro 2020

4-3-3: Gianluigi Donnarumma (Italy); Kyle Walker (England), Leonardo Bonucci (Italy), Harry Maguire (England), Leonardo Spinazzola (Italy); Jorginho (Italy), Pierre-Emile Højbjerg (Denmark), Pedri (Spain); Federico Chiesa (Italy), Romelu Lukaku (Belgium), Raheem Sterling (England).