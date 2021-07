Calciomercato Juventus, Haaland assente in ritiro | Offerta mostruosa

La Juventus sonda il calciomercato alla ricerca di alcuni dei migliori talenti in circolazione. Haaland da sempre in orbita bianconera, ma occhio all’assalto estero

La Juventus lavora sul calciomercato, a caccia di nomi molto interessanti per Massimiliano Allegri. I bianconeri valutano innanzitutto le gerarchie in attacco, a caccia di un big o di nomi per completare il reparto offensivo. Ovviamente da tenere in grande considerazione il futuro di Cristiano Ronaldo. Tutto ruota attorno al centravanti portoghese, ma ora in odore di permanenza. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

A ogni modo, il destino di Erling Haaland non interessa solo la Juventus, ma l’intero calciomercato internazionale. La punta ha avuto una stagione fantastica con la maglia del Borussia Dortmund, riuscendo a furia di gol e prestazioni da urlo a presentarsi come uno dei migliori talenti sulla scena internazionale. Le big internazionali sono pronte all’assalto per il talento, in particolare il Chelsea, che sembra pronto a mettere la freccia sulla concorrenza.

Calciomercato Juventus, Haaland verso il Chelsea: ‘giallo’ e cifra super

Il nome di Haaland torna caldissimo sul calciomercato e in ottica Blues, con il Chelsea che sembra disposto a tutto per arrivare al fortissimo centravanti. Secondo quanto riporta la ‘Bild’, infatti, i Blues sarebbero disposti a sborsare addirittura 175 milioni di euro per acquistare il bomber. Una cifra mostruosa e che fa sicuramente riflettere, anche se il Borussia Dortmund non ha posto tetti economici prefissati per cederlo.

Allo stesso tempo, il bomber non si è presentato per il ritiro pre-campionato. Le voci sono impazzate nelle ultime ore, ma a fare il punto della situazione è stato il ds Zorc a ‘Sky Sport DE’ con una battuta neanche troppo velata: “Sarà già in Inghilterra…”. In realtà, l’attaccante pare abbia un permesso speciale e dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il Borussia Dortmund resta quindi fermo sulla volontà di non cederlo.