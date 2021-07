La Juventus al lavoro per piazzare gli ‘esuberi’ non funzionali ad Allegri. Tra questi c’è anche Ramsey che avrebbe però espresso il desiderio di restare a Torino

Tra i giocatori fuori dal progetto Allegri figura anche Aaron Ramsey. Il gallese ha deluso finora nelle due stagioni in bianconero, frenato da diversi infortuni di natura fisica. L’ex capitano dell’Arsenal ha un ingaggio oneroso e la Juventus vuole liberarsi degli 8 milioni di euro netti a stagione che il giocatore percepisce per far respirare i conti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Cherubini e la dirigenza della Continassa stanno cercando una sistemazione per Ramsey, con lo stipendio del numero 8 che frenerebbe però le corteggiatrici per il cartellino del giocatore classe ’90. Un bel problema per la Juve, considerando che Ramsey al momento sarebbe un rincalzo di lusso nello scacchiere di Massimiliano Allegri. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, nodo Ramsey: si complica la cessione

Il centrocampista avrebbe manifestato la volontà di restate a Torino e giocarsi comunque le sue carte con il nuovo tecnico. Nelle gerarchie di Allegri, però, Ramsey non è al momento in prima fila con il tecnico livornese che starebbe pensando ad una mediana con Bentancur e Rabiot insieme a Locatelli, principale obiettivo del mercato della Juventus in mediana. Come scrive il quotidiano ‘Tuttosport’ attualmente non sarebbero pervenute offerte concrete per Ramsey, nemmeno dalla Premier League, campionato dove il giocatore ha diversi estimatori. Ramsey – che la i bianconeri valuterebbero circa 15 milioni – a queste condizioni rischia di essere un peso per la ‘Vecchia Signora’, frenando la dirigenza della Continassa nelle operazioni in entrata e nell’obiettivo di abbassare il monte ingaggi della rosa a disposizione di Allegri.