Calciomercato Juve, conferme su Ronaldo | Lo ha comunicato al club!

Calciomercato Juve: Cristiano Ronaldo verso la permanenza in bianconero. Le ultime sul futuro del portoghese

Sono giorni decisivi per il futuro di Cristiano Ronaldo. Mercoledì inizierà anche il ritiro della Juventus e Allegri aspetta di capire se avrà ancora a disposizione o meno il fenomeno portoghese. L’ex Real Madrid sembrava intenzionato a lasciare Torino, ma la mancanza di offerte concrete e di club disposti a pagare il suo altissimo ingaggio (attualmente percepisce 31 milioni di euro netti) ha cambiato le carte in tavola. Si va dunque verso la permanenza di CR7 fino alla scadenza del contratto, fissata al 30 giugno 2022. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juve, Cristiano Ronaldo verso la permanenza | Arrivano nuove conferme

Arrivano nuove conferme sul possibile futuro di Cristiano Ronaldo, che dovrà essere risolto presto in casa bianconera. In diretta sul canale Twitch di ‘Juventibus’, il giornalista Luca Momblano ha dichiarato: “Dopo l’Europeo c’è stata una comunicazione dal mondo Ronaldo, un po’ più sbilanciata, ed è ‘resto a Torino‘. Rimane però da capire se sarà convinto o controvoglia”. A prescindere dalla volontà di entrambe le parti, dunque, si va verso la permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus.