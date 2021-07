Joao Santos, agente di Jorginho: “Momento speciale! Si sente italiano, esempio di integrazione. La Juve lo ha chiesto anche di recente”

Joao Santos, agente di Jorginho, ai microfoni di Calciomercato.it, racconta tutta la sua soddisfazione dopo la grande vittoria dell’Europeo da parte degli azzurri. “Un momento speciale, perché l’obiettivo è sempre stato quello di lavorare per il massimo risultato. Quando arriva un obiettivo così, diventare Campioni d’Europa con l’Italia dopo così tanti anni, è una soddisfazione incredibile. Davvero tutto surreale, difficile raccontare a parole quello che si prova”. Jorginho, come Emerson e Toloi, sono nati in Brasile. Il centrocampista del Chelsea, però, si sente italiano nel profondo. “Jorginho è un esempio di integrazione vera. Non c’entra il sangue, vede nell’Italia la sua patria. Nell’Italia vede un’emozione incommensurabile. Lui si sente italiano anche se nato in Brasile: tutti dovrebbero imparare da un sentimento del genere, così forte”.

Si è parlato di Jorginho pallone d’oro, il livello raggiunto è quello dei top assoluti al mondo. “Un calciatore – spiega Joao Santos a Calciomercato.it – punta alla crescita costante. Tanto dipende dagli allenatori e dalla valorizzazione delle caratteristiche. Quando un tecnico come Mancini vede Jorginho ed il suo gioco, riesce ad ottenere il massimo mettendolo al centro del suo calcio” Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Santos: “Juve su Jorginho? Contatti recenti anche con altri grandi club” C’è la fila per Jorginho, inevitabilmente, in Europa. Continuerà il suo percorso al Chelsea? “Ha due anni di contratto – spiega Joao Santos – ed è tutto nelle mani del club. C’è il Campionato del Mondo per Club, c’è la Supercoppa Europea. Per un calciatore sono obiettivi importanti. Ma, il mercato è sempre il mercato e se un club importante si fa avanti in maniera seria col Chelsea, allora valuteremo. Al momento, la prossima stagione Jorginho la disputerà al Chelsea”

Si è parlato, però, di interessi recenti e concreti anche da parte della Juve e delle grandi di Spagna. “Lo confermo, sono arrivati questi interessamenti. Naturalmente, a 29 anni può fare benissimo in tutti i top club europei ed in molti si sono interessati a lui. Voglio, però, chiudere dicendo che sono felice che oggi tutti gli italiani possano respirare l’aria dei Campioni”.