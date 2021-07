Calciomercato Juventus, exploit Chiesa | Offerta da capogiro

La Juventus pensa al futuro di Federico Chiesa sul calciomercato, dopo l’exploit dell’attaccante a Euro 2020. Le novità per l’esterno

Il futuro di Federico Chiesa potrebbe vedere l’assalto da parte delle maggiori big internazionali, pronte a piombare sul calciatore di proprietà della Juventus. L’esterno ha mostrato tutte le sue qualità a Euro 2020, palesando qualità non indifferenti in attacco. La seconda parte della competizione per lui è stata assolutamente magnifica e l’ha configurato come uno dei migliori calciatori dell’Europeo. Il prezzo del calciatore è destinato a salire in maniera importante rispetto ai 60 milioni di euro di qualche mese fa.

LEGGI ANCHE >>> Italia campione, Donnarumma mostruoso: numeri epici | Milan e Juventus, che rimpianto!

Un exploit clamoroso che ha colpito le maggiori big internazionali e in particolare un club, pronto a fare carte false pur di arrivare al calciatore. Stiamo parlando del Bayern Monaco: il club bavarese ha da tempo messo gli occhi sull’attaccante ex Fiorentina e l’interesse dei tedeschi potrebbe presto tramutarsi in un’offerta da 80 milioni di euro, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’. La Juventus, in ogni caso, ha le idee chiare per quanto riguarda il futuro del calciatore: non ha alcuna intenzione di privarsi del gioiello e rappresenta un perno per Massimiliano Allegri nel prossimo futuro.