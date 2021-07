Le parole di Locatelli all’indomani della vittoria dell’Europeo. Il centrocampista azzurro ha risposto anche sul possibile trasferimento alla Juventus

“L’abbraccio con Spinazzola? Tra me e lui c’è un rapporto stupendo, è stato qualcosa di emozionante. Leonardo aveva disputato partite fantastiche, mi dispiace che non sia potuto rimanere in campo fino all’ultimo. Sono però certo che si riprenderà”. Così Manuel Locatelli al microfono di ‘Sky Sport’ all’indomani della vittoria dell’Europeo: “Chiellini? Dopo il rigore sbagliato contro la Spagna mi stava crollando il mondo addosso, ma Giorgio mi continuava a ripetere di star tranquillo perché avremmo vinto comunque – ha risposto il centrocampista azzurro – Lo stesso ha fatto ieri e a quanto pare aveva ragione. Il rigore l’avrei battuto pure ieri, ma per fortuna ci hanno pensato altri…”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Parentesi finale sul calciomercato, con il suo nome sempre al centro dei riflettori: “Finora davvero non ho pensato al mio futuro, ero concentrato solo sulla Nazionale e l’Europeo – le parole del giocatore del Sassuolo – L’interesse della Juventus fa piacere, è una grande squadra come ho già detto più volte”.