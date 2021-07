Dopo solo tre mesi dal debutto, in casa della Lituania, Rafael Toloi conquista Euro2020 con la maglia dell’Italia. Le parole a Calciomercato.it del suo agente

“E’ stata una grande emozione per lui, ma anche per me”. Così André Castilho, agente di Toloi, in esclusiva a Calciomercato.it all’indomani della conquista dell’Europeo della Nazionale di Roberto Mancini. “Era molto felice dopo la vittoria contro l’Inghilterra – ha aggiunto Castilho, titolare dell’agenzia ‘MadeiraSports’ – abbiamo avuto una breve conversazione che però è stata molto emozionante sia per lui che per me. E’ per pochi difensori far parte della squadra con la miglior difesa al mondo. Per Rafael è stata una ‘benedizione’…”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Euro 2020, l’Italia torna a Roma: tifosi in festa, Chiellini alza la coppa!

Ad Euro2020 Mancini ha confermato la sua enorme stima per il 30enne in Italia dal 2012, in campo quattro volte su sette partite disputate e in momento delicati come quelli con Belgio e Spagna in cui sono certamente servite la sua esperienza e la sua duttilità. Toloi, un po’ come il Ct, ha sempre creduto alla possibile vittoria finale: “Durante l’intera competizione abbiamo parlato spesso – ha rivelato Castilho a Calciomercato.it – Mi ha sempre detto che la squadra era molto forte, con giocatori sopra la media”.

Italia, agente Toloi a CM.IT: “Futuro all’Atalanta e ancora in azzurro”

Per Toloi, che ha esordito in azzurro lo scorso aprile contro la Lituania, e tutti gli azzurri ora le meritate vacanze: “Verrà in Brasile a riposarsi – ha detto Castilho – Dopo tornerà a disposizione dell’Atalanta (alla quale è legato fino al 2023, ndr) e a giocare come sa in vista delle prossime convocazioni di Mancini”. Adesso l’obiettivo dell’Italia e di Toloi è adesso Qatar 2022.