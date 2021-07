L’Italia torna a Roma da campioni: un centinaio di tifosi in festa, Chiellini alza la coppa

L’Italia è tornata a Roma da campione d’Europa. Intorno alle 7.15 è arrivato il pullman della Nazionale con a bordo la squadra di Mancini, atterrata intorno alle 6 a Fiumicino. Ad accoglierla circa 100 tifosi in festa, ancora sull’onda della gioia di questa notte per la vittoria in finale con l’Inghilterra. A capitanare il gruppo ovviamente Chiellini che, con tanto di corona sul capo, portava la coppa tra le braccia e l’ha alzata ai tifosi. Scatenati anche Bonucci e Insigne, poi tanti cori per Roberto Mancini che è uscito lasciando subito il Gran Hotel Parco dei Principi autonomamente. Incitamenti per Donnarumma, che si è affacciato a salutare. Presente anche Spinazzola, che ha affrontato le scale con le stampelle. Tutti i giocatori indossavano una maglia celebrativa.

Sarà un’altra giornata impegnativa per gli Azzurri, che alle 17 verranno ricevuti dal Capo dello Stato Mattarella al Quirinale. Poi l’appuntamento è a Palazzo Chigi.