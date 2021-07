Allegri vuole affidare a Locatelli, fresco Campione d’Europa con la Nazionale di Mancini, le chiavi del centrocampo della Juventus. Trattativa serrata col Sassuolo

Altro che Cristiano Ronaldo e Dybala, al centro del calciomercato Juventus c’è sempre Manuel Locatelli. Il centrocampista cresciuto nel Milan rappresenta una richiesta esplicita di Massimiliano Allegri, è a lui infatti che il tecnico vuole affidare le chiavi della mediana. La trattativa col Sassuolo, però, sta subendo dei rallentamenti forse non del tutto previsti. Come riporta Fabiana Della Valle de ‘La Gazzetta dello Sport’, spesso ospite della CMIT TV, “il nodo è l’obbligo di riscatto“. L’Ad neroverde Carnevali “lo chiede a prescindere” e “non subordinato a determinate condizioni“. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La Juve offre sui 30-35 milioni di euro contropartita inclusa – Dragusin può essere un nome, anche se il giovane bianconero vuole delle garanzie sul piano tecnico e restare ‘ancorato’ alla società presieduta da Andrea Agnelli – e con la formula del prestito (biennale addirittura) più diritto di riscatto, mentre per esempio l’Arsenal lo prenderebbe subito, cioè a titolo definitivo. I ‘Gunners’ hanno messo sul tavolo 40 milioni cash. Il fresco Campione d’Europa, come è noto e come sottolinea la stessa Della Valle “non vuole andare all’Arsenal”. Così “l’alternativa, se non si trova un punto d’intesa, è che resti in Emilia”.