Può esserci la Roma nel futuro di Mauro Icardi. Il bomber e Wanda Nara pronti a dire si alla Roma. Serve chiaramente la cessione di Dzeko

La voglia di Italia di Mauro Icardi e Wanda Nara è davvero tanta. L’ex attaccante dell’Inter potrebbe far ritorno in Serie A prima della chiusura del calciomercato. Nelle ultime settimane il bomber argentino è stato accostato a Milan e Juventus ma al momento le due piste sembrano davvero poco percorribili. I rossoneri hanno deciso di puntare su Olivier Giroud e il terzo profilo per l’attacco sarà un giovane. In casa bianconera, invece, è difficile prevedere un nuovo acquisto come Icardi senza l’addio di Cristiano Ronaldo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Roma, Icardi può arrivare in prestito

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sgarbo Paratici | Addio con lo scambio

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per l’ex Inter c’è però una pista che appare davvero percorribile, quella che può portarlo a Roma. La squadra giallorossa, come riporta ‘La Repubblica’, è una meta gradita sia al giocatore che alla moglie. Icardi – si legge – pur di tornare in Italia sarebbe pronto a ridursi l’ingaggio, attualmente di otto milioni di euro più due di bonus. Il Psg, invece, che non vede l’attaccante al centro del progetto sarebbe disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto, fissato a 40 milioni di euro o in prestito biennale con obbligo. E’ evidente che la Roma per affondare il colpo Icardi deve prima cedere Edin Dzeko. Per il bosniaco si attendono offerte. Attenzione, in questo caso, alla Juventus di Massimiliano Allegri, che apprezza particolarmente il calciatore.