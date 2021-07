Calciomercato Inter, giornata di colloqui per Nandez del Cagliari

Il centrocampista del Cagliari, Nahitan Nandez, ancora al centro delle voci di mercato: sulle sue tracce, c’è sempre l’Inter

L’Inter torna a guardare con interesse a Nahitan Nandez per rinforzare il centrocampo. Il calciatore del Cagliari, nel mirino anche del Leeds di Marcelo Bielsa, è da tempo attenzionato dal club nerazzurro e, nelle ultime ore, si è parlato del possibile inserimento nella trattativa del sempreverde Radja Nainggolan e di Lucien Agoume, lo scorso anno allo Spezia. E, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, quella di oggi sarà una giornata di incontri e colloqui tra le parti in causa per cercare di capire la fattibilità dell’operazione, che vede molti tasselli da incastrare di non facilissima soluzione. Il 25enne ex Boca Juniors, sotto contratto col club di Giulini fino al 2024, ha una clausola rescissoria pari a 36 milioni di euro, cifra che il club nerazzurro non può e non vuole sborsare. Come detto, però, sono tante le parti in causa da mettere d’accordo e la trattativa, nel caso diventasse più concreta, non sarà semplice e breve. Vedremo cosa verrà fuori da questi nuovi contatti nelle prossime ore.