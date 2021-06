Calciomercato Cagliari, il Leeds non può pagare 36 milioni per Nandez

Il Leeds del ‘Loco’ Marcelo Bielsa ha messo nel mirino il centrocampista del Cagliari, Nahitan Nandez. Interesse anche dell’Inter

Per conoscere il futuro di Nahitan Nandez bisognerà ancora attendere, e non poco. Il centrocampista uruguaiano è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata salvezza del Cagliari di Leonardo Semplici. Al polivalente calciatore ex Boca Juniors si è interessata l’Inter di Simone Inzaghi, ma anche il Leeds di Marcelo Bielsa ha chiesto informazioni a riguardo. I due presidente, Tommaso Giulini e Andrea Radrizzani, hanno un ottimo rapporto che potrebbe facilitare l’affare, ma non alla cifra della clausola rescissoria presente nel contratto che lega Nandez ai sardi fino al 30 giugno 2024, cioè 36 milioni di euro.

Stando, infatti, ad indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it il club della Premier League, allo stato attuale, si trova impossibilitato ad investire una cifra così importante sul calciomercato per un singolo calciatore. A maggior ragione vista l’imminente chiusura dell’operazione per Junior Firpo, accostato al Milan ma vicinissimo al Leeds, per circa 15 milioni di euro da versare nelle casse del Barcellona. Se il Cagliari dovesse decidere di trattare, allora le cose potrebbero cambiare. Ma, ad oggi, la situazione è quella che vi abbiamo appena descritto.