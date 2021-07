Calciomercato Inter, idea Nandez: spunta il super scambio

Calciomercato Inter, il nome di Nandez è una candidatura concreta per i nerazzurri: possibile maxi scambio con il Cagliari.

Marotta ha smentito un paio di giorni fa la pista Nandez, ma la ‘Gazzetta dello Sport’ è di diverso avviso e l’Inter al giocatore uruguaiano pensa eccome. Come raccontato da Calciomercato.it, Nandez è da tempo nel mirino anche del Leeds. I nerazzurri però potrebbero imbastire una operazione che potrebbe accontentare il Cagliari e rendere decisamente meno gravosa l’attuale clausola rescissoria da 36 milioni di euro, decisamente pesante per le casse del club.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nuovo obiettivo per la fascia | Marotta al lavoro

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Oltre al nome di Nainggolan, il cui futuro pare proprio dover essere in Sardegna, con i rossoblu’ può essere speso anche quello del giovane Agoumè. Il giocatore ha fatto bene in prestito allo Spezia, è valutato circa 10 milioni e avrebbe il gradimento di Semplici, che di suo sa che Nandez è destinato all’addio. Inter che per la fascia destra resta in corsa anche per Bellerin, ma, se l’Arsenal non apre al prestito senza obbligo di riscatto, quella pista resta bloccata.